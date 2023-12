Operação Indignus: Gaeco investiga desvios desvios no Hospital Padre Zé a partir do programa Prato Cheio

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrou nesta quinta-feira (14) a terceira fase da “Operação Indignus”.

A operação tem como objetivo investigar desvios na gestão do Hospital Padre Zé e de outras instituições filantrópicas, relacionados à execução do programa Prato Cheio, financiado pelo Governo do Estado.

Estão sendo executados 10 mandados judiciais de busca e apreensão em endereços de seis indivíduos sob investigação e quatro empresas, localizados em João Pessoa e Patos.

A operação visa combater o pagamento de propina, lavagem de dinheiro, desvio de finalidade e apropriação indébita de valores majoritariamente repassados pelos cofres públicos ao Instituto São José, ao Hospital Padre Zé e à Ação Social Arquidiocesana (ASA).

O promotor Octávio Paulo Neto revelou que foram identificadas fraudes no programa Prato Cheio, que é destinado à população de rua.

“Infelizmente, a gente detectou que o programa [Prato Cheio] é totalmente fraudado, totalmente fraudado. E esse programa se voltava à população de rua, visava dar mais segurança alimentar a esse público, o público de vulneráveis, e infelizmente o que a gente vê é que a ausência de transparência e a ausência de controle proporcionou esse estado de coisas, o que é extremamente grave”, disse o promotor.

A Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH) esclareceu que a execução do convênio referente ao programa Prato Cheio era de total responsabilidade do Instituto São José.

A SEDH tem colaborado ativamente nas investigações, realizando auditoria em conjunto com a Controladoria Geral do Estado (CGE) e fornecendo todas as informações necessárias ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e à atual gestão do Instituto.

A operação focou em condutas relacionadas ao fornecimento de itens alimentícios para o projeto Prato Cheio. Como resultado das ações fraudulentas, cerca de 4 mil refeições por dia deixaram de ser fornecidas.

A força-tarefa que realiza a terceira fase da “Operação Indignus” é composta pelo Gaeco, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil da Paraíba.

*Informações do G1 Paraíba.