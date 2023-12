Operação em Lagoa Seca prende suspeito de homicídio

Na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil da Paraíba conduziu uma operação em Lagoa Seca, no Agreste do estado, com o objetivo de cumprir dez mandados de busca e apreensão.

Durante a ação, os agentes efetuaram a prisão do suspeito pela morte do motorista de transporte alternativo, Antônio Carlos Teófilo da Silva, conhecido como ‘Dó’, ocorrida em 26 de outubro deste ano.

Apesar da confissão do acusado durante o depoimento, a polícia informou que ele foi liberado devido à ausência de mandado de prisão em seu desfavor.

O suspeito alegou ter cometido o crime em autodefesa, afirmando estar sendo ameaçado pela vítima, que, por sua vez, era ex-namorado de uma atual companheira do acusado.

Além da prisão relacionada ao homicídio, durante a operação, agentes das delegacias de Proteção à Pessoa (Homicídios) e da distrital de Lagoa Seca detiveram outras três pessoas por envolvimento em crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na região.

O caso que resultou na operação teve como vítima Antônio Carlos Teófilo da Silva, assassinado a tiros próximo à Câmara de Vereadores de Lagoa Seca.

A vítima, que residia na zona rural, era suspeita de envolvimento em assaltos e tráfico de drogas, conforme informações confirmadas pela polícia.

*com informações da TV Cabo Branco