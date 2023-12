Falsa juíza é presa em João Pessoa

Nessa quarta-feira (13), a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa prendeu uma mulher suspeita de se passar por juíza para aplicar golpes na Paraíba e em Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, ela é acusada de enganar comerciantes por meio de um elaborado esquema.

As investigações revelaram que a estelionatária obtinha informações sobre cheques depositados antes da data acordada.

Ao entrar em contato com a pessoa responsável pelo depósito, ela se apresentava como ‘juíza’ e proprietária do cheque, ameaçando adotar medidas judiciais.

Durante as conversas, a suspeita propunha um acordo: a vítima deveria realizar uma transferência via Pix no valor do cheque em questão.

Além disso, a golpista, ainda se fazendo passar por juíza, prometia emitir outro cheque com a data correta para ser compensado.

Contudo, esse novo cheque era sem fundos. Sob a pressão das ameaças, as vítimas acabavam caindo na fraude, transferindo o dinheiro e recebendo um cheque sem valor.

Durante as diligências, um homem também foi preso pela DDF. Ambos estão detidos na Central de Polícia Civil do Geisel, aguardando audiência de custódia.

*com informações da TV Cabo Branco