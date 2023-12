A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (13) a Operação “No Pain No Gain”. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro na Paraíba.

Estão sendo executados 13 mandados judiciais, incluindo 9 de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. Além disso, foram tomadas medidas para o sequestro e indisponibilidade de bens adquiridos com dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Os mandados estão sendo cumpridos em vários estados, incluindo o Acre, onde estão sendo realizadas 4 prisões preventivas e 7 buscas e apreensões nas cidades de Rio Branco e Epitaciolândia. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Contagem (MG), e Elesbão Veloso (PI).

As investigações revelaram um amplo grupo criminoso que fornecia grandes quantidades de maconha (skunk) e cocaína para outros traficantes de drogas, principalmente na Grande João Pessoa e nas cidades de Guarabira (PB), e Natal (RN), além de outros municípios próximos.

Durante as investigações, descobriu-se que o grupo criminoso lavava dinheiro adquirindo vários imóveis de luxo e veículos. As contas bancárias usadas no esquema e o patrimônio identificado foram bloqueados por ordem judicial.

A operação é um desdobramento da Operação Bayerische, deflagrada em dezembro de 2022, que visava desmantelar parte do grupo criminoso responsável pelo fornecimento de entorpecentes na capital.

Após aprofundar a investigação, identificou-se que vários dos responsáveis pelo envio das drogas residiam no estado do Norte do país, incluindo um empresário acreano do setor da construção civil, que está entre os alvos presos na operação.