A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (13) a Operação Alcântara, com o objetivo de combater crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos praticados por empresas de segurança privada em Campina Grande.

As investigações revelaram que as empresas de segurança sob investigação enviaram à Polícia Federal listas de vigilantes que supostamente trabalharam em diversos eventos festivos em Campina Grande ao longo de 2023. No entanto, descobriu-se que essas listas eram falsas e que a maioria dos vigilantes listados não atuou de fato nesses eventos.

Essas listas foram detectadas em vários shows realizados na cidade, desde as festas privadas de São João em junho até os dias atuais. Na realidade, esses eventos contaram com uma segurança muito menor do que a informada aos órgãos públicos de fiscalização e/ou com a utilização de profissionais desqualificados e sem autorização para atuar como seguranças privados, os chamados vigilantes clandestinos, colocando o público em risco.

Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão pela 4ª Vara Federal de Campina Grande, cumpridos nas residências dos proprietários das empresas investigadas e também em suas sedes, localizadas nos municípios de João Pessoa, Patos e Campina Grande.

A operação recebeu o nome de Alcântara em referência a São Pedro de Alcântara, santo padroeiro dos vigilantes e guardas noturnos na religião católica.