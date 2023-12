Homem morre após subir em poste para roubar fios de cobre

Na terça-feira, 12, um incidente resultou na morte de Clériston Carneiro, de 35 anos, residente nas imediações de Campina Grande.

O homem, conhecido pelas autoridades locais devido a detenções anteriores relacionadas ao crime de furto de fios de cobre, perdeu a vida ao sofrer uma descarga elétrica enquanto tentava realizar mais um ato ilícito.

O episódio ocorreu quando Clériston decidiu escalar um poste, aproveitando a presença de placas de sinalização que facilitaram sua subida.

Na tentativa de cortar um dos fios de cobre, o homem recebeu uma descarga elétrica que resultou em sua morte imediata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, contudo, não houve tempo hábil para prestar socorro ao indivíduo.

As autoridades locais estão conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias do incidente.

*com informações da TV Cabo Branco