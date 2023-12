Foragido do estado de São Paulo é preso em João Pessoa

Nesta terça-feira, 12, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba (Ficco/PB), em colaboração com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/PC/PB), realizou a prisão de um indivíduo procurado pela Justiça do estado de São Paulo.

O homem fazia parte de uma organização criminosa no estado do Rio Grande do Norte.

A operação ocorreu em um condomínio residencial no bairro de Valentina, em João Pessoa, e foi o desdobramento de uma investigação conduzida pela Ficco de Mossoró/RN.

O indivíduo estava sendo procurado devido a um mandado de captura expedido pela Justiça paulista, após não retornar de uma saída temporária que lhe foi concedida.

Durante a prisão, o suspeito apresentou um documento falso às autoridades, sendo posteriormente descobertos seu verdadeiro RG, outro documento falso e duas maquinetas de cartão de crédito apreendidas no local.

A Ficco é uma iniciativa conjunta que envolve a atuação da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Nacional de Política Penais e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, além da Polícia Rodoviária Federal.

Agora, o indivíduo detido será encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena determinada pela Justiça, e as investigações continuarão para apurar eventuais conexões criminosas e a origem dos documentos falsos encontrados.