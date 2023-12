Médico é investigado por violência doméstica

A Polícia Civil está investigando o médico paraibano Kauê Queiroz de Seabra por suspeitas de violência doméstica contra sua ex-mulher.

Vídeos revelam cenas de agressão ocorridas em 2021, 2022 e 2023, no apartamento do casal em João Pessoa.

O processo foi instaurado após a vítima registrar um boletim de ocorrência em 1º de setembro de 2023. Os vídeos, anexados aos autos, mostram o médico cuspindo no rosto da vítima, manuseando uma arma e empurrando-a durante discussões.

A defesa de Kauê nega qualquer lesão corporal e alega que a ex-esposa foi diagnosticada com síndrome de borderline, apresentando surtos psicóticos. As medidas protetivas solicitadas pela vítima estão sendo cumpridas, segundo os advogados do médico.

O caso mais recente de agressão, datado entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2023, resultou na solicitação de medidas protetivas, concedidas pela Justiça. A vítima relata agressões físicas, ameaças e violência psicológica ao longo dos seis anos de relacionamento.

O inquérito está a cargo da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de João Pessoa, com depoimentos já colhidos.

*com informações da TV Cabo Branco