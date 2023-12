Jovem é morto a tiros em Cabedelo

Na noite do último domingo (10), um jovem de 19 anos foi brutalmente assassinado a tiros em uma comunidade na cidade de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa.

Os criminosos, segundo relatos, teriam se passado por policiais para executar a vítima.

A ação ocorreu quando homens encapuzados chegaram à comunidade em um veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o jovem. A

vítima foi atingida por 14 tiros na região da cabeça, rosto e tórax, conforme informações da Polícia Militar.

Segundo as autoridades, o jovem estava envolvido com o tráfico de drogas, o que pode ter relação com o crime. A autoria e motivação do assassinato, no entanto, permanecem desconhecidas. O caso será investigado pela delegacia de homicídios responsável pela região.

