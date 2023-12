Cachorra roubada em Brasília é localizada no Aeroporto de Santa Rita

Na tarde desta segunda-feira (11), a Polícia Federal localizou Cherry, uma cachorra de 6 anos que havia sido roubada no Sudoeste, em Brasília, na manhã de domingo (10).

O responsável pelo roubo foi identificado como o ex-noivo da tutora, conforme informado pelo delegado Wellington Barros, da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), que acionou a Polícia Federal para colaborar nas investigações.

O caso ganhou destaque devido às imagens capturadas por câmeras de segurança que registraram o momento do roubo.

Segundo o delegado Barros, os dois suspeitos deixaram o Distrito Federal de carro, viajaram até Belo Horizonte (MG) e, posteriormente, pegaram um voo para João Pessoa, onde foram interceptados pela Polícia Federal.

A tutora da cachorra reconheceu o ex-noivo nas imagens apresentadas pela polícia, levando a Polícia Civil do Distrito Federal a monitorar os aeroportos e solicitar a intervenção da Polícia Federal.

Apesar de o homem afirmar ser o “verdadeiro dono” de Cherry, ele foi liberado, devendo prestar depoimento à Polícia Civil da Paraíba nesta terça-feira (12).

A decisão sobre o retorno da cachorra para Brasília ficará a cargo das autoridades paraibanas, que temporariamente mantêm a guarda do animal.

As câmeras de segurança registraram o momento do roubo, no qual o tutor de Cherry conseguiu imobilizar o primeiro suspeito.

No entanto, outro indivíduo se aproximou, e o tutor acabou soltando o suspeito, que fugiu com a cadela nos braços. Apesar das escoriações, o tutor não sofreu ferimentos graves durante o incidente.

*com informações da TV Cabo Branco