A Polícia Militar apreendeu 17 armas de fogo e munições de diversos calibres, na noite dessa quinta-feira (7) em Campina Grande. As armas, que são de fabricação artesanal, contêm adesivos que as identificam como pertencentes a uma facção criminosa.

Na ação, os policiais militares da Força Tática do 2º BPM realizavam rondas no Conjunto Moura, quando foram acionados pelo Centro Integrado de Comando e Controle para uma abordagem a dois indivíduos que estavam em um veículo preto, efetuando disparos de arma de fogo em via pública.

Os criminosos, ao perceberem a presença dos policiais, conseguiram fugir e abandonaram todo o armamento.

No local, foram apreendidas nove espingardas, calibre 12; um rifle calibre 44; quatro espingardas calibre 28; três espingardas calibre 24; além de munições de diversos calibres. .

Todo o armamento e munições apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Campina Grande. As buscas aos suspeitos foragidos continuam.