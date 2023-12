Seminarista é alvo de operação policial de combate à pedofilia em João Pessoa

Nesta quarta-feira (6), a Polícia Civil da Paraíba realizou uma operação de busca e apreensão na sede do Seminário Arquidiocesano, localizado no bairro dos Bancários, em João Pessoa.

A ação teve como alvo um seminarista, cuja identidade não foi revelada, suspeito de realizar pagamentos a um adolescente em troca do envio de conteúdos explícitos pela internet.

A investigação teve início a partir de informações fornecidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, onde reside o adolescente envolvido.

De acordo com o delegado João Ricardo, da Delegacia de Crimes Cibernéticos (DECC), as apurações indicam que o seminarista teria trocado arquivos digitais contendo conteúdo inadequado com o adolescente, além de realizar pagamentos pelas imagens enviadas.

Apesar da ação policial, o seminarista não foi preso em flagrante, pois nos dispositivos digitais de sua propriedade não foram encontrados arquivos que caracterizem cenas de nudez envolvendo menores de idade.

Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos no Seminário Arquidiocesano, os quais passarão por perícia antes de serem encaminhados para os investigadores no Rio Grande do Sul, dando continuidade às investigações.

Em nota oficial, o Seminário Arquidiocesano da Paraíba afirmou estar em “plena colaboração com a Justiça” e comprometido em acompanhar as investigações que estão em curso no Rio Grande do Sul.

*com informações da TV Cabo Branco