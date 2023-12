Preso na Paraíba grupo suspeito de furtar idosos em filas de banco

Quatro indivíduos foram detidos e seis mandados de busca e apreensão foram executados nos municípios paraibanos de Boqueirão, Alcantil e Caraúbas, como resultado de uma operação do Grupo Tático Especial (GTE) da cidade de Monteiro. O grupo criminoso, suspeito de furtar dinheiro de idosos em filas de bancos, atuava em cidades da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

A prática criminosa consistia em oferecer uma suposta “ajuda” a pessoas idosas, principalmente em caixas eletrônicos dentro de agências bancárias. Os criminosos aguardavam as vítimas digitarem a senha nos terminais eletrônicos e, em seguida, conseguiam desviar os idosos para outro caixa. Nesse momento, um cúmplice do grupo subtraía o dinheiro da vítima no primeiro caixa eletrônico.

Na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, foram registrados 14 boletins de ocorrência de pessoas vítimas da organização criminosa.

Durante a operação que resultou na prisão dos quatro suspeitos, uma arma de fogo e munições foram apreendidas com um dos investigados.

*Informações do G1 Paraíba.