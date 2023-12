Polícia Civil prende quadrilha de roubo de cargas

Na manhã desta quarta-feira (6), uma operação da Polícia Civil da Paraíba resultou na apreensão de dois carros roubados e na detenção de quatro indivíduos, parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas na BR-230, entre Santa Rita e Cruz do Espírito Santo.

A ação visava desmantelar a operação criminosa que utilizava veículos clonados ou roubados, armas de fogo e bloqueadores de sinal (“Jummers”).

Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca domiciliar, emitidos pela 1ª Vara da Comarca de Santa Rita.

De acordo com as investigações, os suspeitos abordavam caminhões na BR-230, ameaçavam os motoristas com armas de fogo, e transferiam as cargas para outros veículos em regiões de mata fechada.

Os veículos apreendidos, incluindo um utilizado em assaltos a estabelecimentos comerciais em João Pessoa, foram parte do arsenal da quadrilha.

A Polícia destaca a utilização de residências locadas em Santa Rita como bases para esconder as cargas roubadas, armas, munições e veículos adulterados.

*com informações da TV Cabo Branco