PM suspeito de matar estudante no Sertão paraibano é preso

O policial militar do Ceará suspeito de matar Ramon Pedro de Sousa, de 25 anos, no último domingo (3), em Uiraúna, no Sertão da Paraíba, foi preso nessa terça-feira (5).

O suspeito se apresentou na Central de Polícia de Cajazeiras e aguarda uma audiência de custódia. Durante o depoimento, ele negou a acusação, alegando legítima defesa.

Testemunhas do crime, que foram ouvidas na segunda-feira (4), afirmaram que não conheciam a vítima. Ramon estava retornando da festa de emancipação da cidade de Uiraúna quando foi atingido pelo policial.

O corpo de Ramon foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica de Cajazeiras para a realização de exame cadavérico. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou um processo disciplinar contra o policial e solicitou seu afastamento preventivo. Da mesma forma, a Polícia Militar também instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos.

*Informações do G1 Paraíba.