Acidente com morte e feridos na cidade de Queimadas

Na tarde desta terça-feira, 5, um trágico acidente foi registrado na BR-104, entre as cidades de Campina Grande e Queimadas.

Uma colisão envolvendo uma moto e um carro resultou na morte de Sandreck Ferreira de Sousa, de 32 anos, que conduzia a motocicleta.

O acidente ocorreu na altura da região do Ligeiro, quando o veículo de duas rodas colidiu frontalmente com um carro que trafegava no sentido contrário. A vítima fatal, Sandreck Ferreira de Sousa, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O passageiro da moto, identificado como Daniel Moreira, de 22 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Trauma.

O motorista do automóvel envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, deixando a cena do acidente antes da chegada das autoridades. A polícia está em busca do condutor e investiga as circunstâncias do ocorrido.

*com informações da TV Cabo Branco