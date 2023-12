Paraíba: quatro pessoas são detidas e um veículo é recuperado pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba prendeu, no decorrer de ações realizadas entre os dias 02 e 03 de dezembro, quatro pessoas em ocorrências criminais distintas, dentre os crimes flagrados estão o de embriaguez ao volante, adulteração, receptação e homicídio culposo na direção de veículo automotor. Uma motocicleta furtada em Recife/PE há 20 anos foi recuperada.

No final da manhã do último sábado (02), equipe da PRF realizava fiscalização quando foi informada de um acidente no município de Cabedelo/PB, na BR 230, km 03.

Prontamente, foi realizado deslocamento para realizar o atendimento. Chegando ao local, foi identificado que um Chevrolet Class havia colidido em um objeto fixo.

Diante das evidências, foi realizado teste do etilômetro (bafômetro) no condutor do automóvel, um homem de 45 anos, ficando constatado a presença de 0.75 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Sendo assim, ele foi detido por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e encaminhado para Central de Flagrantes em João Pessoa. O veículo foi recolhido ao pátio contratado da PRF por motivo de licenciamento atrasado.

Já no começo da tarde do mesmo dia, desta vez no município de Campina Grande/PB, na BR 230, km 173, policiais foram atender um acidente do tipo colisão lateral envolvendo uma Toyota Hilux.

Durante os procedimentos, ficou evidenciado que o condutor, um homem de 62 anos, estava visivelmente embriagado, ele falava arrastado, apresentava forte odor etílico e olhos vermelhos.

Foi solicitado que o mesmo fizesse teste de alcoolemia, contudo se recusou. Diante dos fatos, foi elaborado um termo de constatação de embriaguez ao volante.

O indivíduo foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária de Campina Grande, onde ficará à disposição das autoridades cabíveis.

A terceira ocorrência se deu na mesma tarde, no município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, na BR 104, km 110, quando agentes da PRF visualizaram uma motocicleta Honda CG 125 Titan estacionada próximo a uma oficina com os sinais de identificação em desacordo com o padrão estabelecido.

Foi realizada a abordagem, um homem de 61 anos se identificou como proprietário. Seguindo os protocolos de identificação veicular, ficou constatado que a moto estava adulterada, ela havia sido furtada há 20 anos em Recife/PE.

O indivíduo foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária do município, onde poderá responder criminalmente por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. A moto passará pelos trâmites cabíveis para ser devolvida ao seu legítimo dono.

A última ocorrência se desenvolveu no final da noite do sábado (02) e se estendeu até a manhã do domingo (03), no município de Assunção/PB, na BR 230, km 257.

A equipe da PRF foi acionada para atender um acidente do tipo colisão frontal envolvendo uma motocicleta Honda CG 125 Titan e um Caminhão Mercedez Benz.

Chegando ao local, ficou constatado o óbito do condutor da moto, um homem de 51 anos, não sendo localizado o caminhoneiro. Nas primeiras horas do domingo, o condutor do caminhão, homem de 37 anos, se apresentou para equipe policial, relatou que se evadiu do local com receio de retaliação.

Ele foi detido por homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária de Juazeirinho/PB.