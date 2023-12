FICCO/PB prende acusado de atear fogo em ônibus em João Pessoa

A Força Integrada de Combate à Criminalidade Organizada na Paraíba, FICCO/PB, cumpriu nesta segunda-feira, 4/12, mandado de prisão contra o último acusado envolvido no ataque ao ônibus no bairro do Padre Zé, que vitimou o motorista do coletivo e deixando passageiros feridos.

A prisão ocorreu no fim da tarde no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa, e foi realizada pela Polícia Militar. O acusado estava com duas pistolas.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba – FICCO/PB – é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar , Secretaria Nacional de Políticas Penais, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Polícia Rodoviária Federal.