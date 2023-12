Definida a data das eleições suplementares em Massaranduba

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) aprovou, à unanimidade, proposta de resolução que trata da instrução para realização de nova eleição para prefeito e vice-prefeito do município de Massaranduba.

A nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Massaranduba, pertencente à 16ª Zona Eleitoral, será realizada no dia 3 de março de 2024, com a utilizarão do sistema eletrônico de votação e apuração.

Poderá participar das eleições o partido que até seis meses antes do pleito tenha registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e possua até a data da convenção órgãos de direção constituído no município de acordo com respectivo estatuto.