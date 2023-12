Criminosos invadem apartamento em Cabedelo e executam um homem

O bairro do Poço, em Cabedelo, na Grande João Pessoa, foi local de um crime chocante na madrugada desta segunda-feira, 4.

Um homem, que residia sozinho em seu apartamento há aproximadamente quatro meses, foi brutalmente assassinado por pelo menos três suspeitos.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi alvejada a tiros pelos invasores, que conseguiram adentrar ao local.

A polícia, ao realizar uma busca na cena do crime, encontrou dois documentos de identificação pertencentes à vítima, um dos quais levanta suspeitas de ser falso.

Além disso, foram apreendidas drogas e aparelhos celulares, indicando possíveis atividades ilícitas associadas à vítima.

Moradores vizinhos relataram que o homem levava uma vida discreta e que, aparentemente, morava sozinho.

No entanto, durante o momento do assassinato, uma mulher estava presente no local, sendo conduzida para prestar depoimento às autoridades policiais.

*com informações da TV Cabo Branco