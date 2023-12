Borracheiro é morto a tiros na cidade de Piancó

O borracheiro Francisco Nicolau da Silva, de 42 anos, mais conhecido como ‘Tico Nicolau’ foi assassinado na cidade de Piancó, no Sertão da Paraíba. O crime aconteceu no início da noite deste domingo, no Conjunto Severino Remígio, também conhecido como ‘Mão de Onça’.

De acordo com a Polícia Militar, a tragédia teve início quando Tico Nicolau foi à casa de sua nora para visitar seu neto.

Testemunhas afirmam que, momentos depois, o local foi invadido por um suspeito acompanhado de outros familiares, desencadeando uma discussão que culminou em agressões físicas, incluindo socos desferidos contra a vítima.

Um dos agressores, em companhia de seu pai, sacou uma arma de fogo e disparou um tiro fatal no peito de Tico Nicolau.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local, deixando a vítima gravemente ferida.

Os familiares de Tico Nicolau agiram prontamente, socorrendo-o até o hospital local. No entanto, mesmo com os esforços da equipe médica, o borracheiro não resistiu aos ferimentos e veio a óbito minutos após dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia está empenhada em identificar e capturar os envolvidos no crime.

*com informações da TV Cabo Branco