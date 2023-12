Suspeito atira contra Polícia Militar na BR-230

A tarde desta sexta-feira, 1, foi marcada por cenas de tensão e violência na BR-230, nas proximidades do acesso oeste da capital, com uma intensa troca de tiros entre a polícia militar e um grupo de criminosos.

Segundo informações, a situação teve início durante a tarde de hoje, quando a polícia desconfiou de um grupo que se deslocava em um carro branco na referida rodovia.

A perseguição teve início quando os policiais tentaram abordar o veículo suspeito, desencadeando uma troca de tiros.

Os quatro ocupantes do carro branco, em movimento, abriram fogo contra a polícia, resultando em um confronto intenso.

A perseguição continuou até que os suspeitos abandonaram o veículo na BR-230 e fugiram em direção a uma área próxima.

No interior do veículo abandonado, as autoridades encontraram diversas armas de fogo, indicando uma possível atividade criminosa por parte do grupo.

*com informações da TV Cabo Branco