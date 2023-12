Operação policial na Paraíba cumpre mandados de prisão

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba, FICCO/PB, deflagrou nesta sexta-feira a operação “Porto Seguro”, que tem o objetivo de cumprir nove mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Cabedelo.

Os levantamentos identificaram que os alvos dos mandados judiciais, alguns deles já respondendo a processos criminais, realizam postagens em redes sociais portando armas de fogo e fazendo ameaças a moradores de determinadas comunidades do Estado.

As investigações seguem seu curso, tentando identificar outros envolvidos na organização criminosa atuante na região.

O crime de integrar organização criminosa é delito autônomo que não necessita da prática de outros delitos para se configurar e a pena pode chegar a 8 anos de reclusão.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Paraíba é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Polícia Rodoviária Federal.

