Pedreiro é assassinado a tiros pelo próprio filho em João Pessoa

Um homem foi morto a tiros pelo próprio filho na madrugada desta quinta-feira (30) no bairro das Indústrias em João Pessoa.

Por volta das 5h, Marcolino Jovem da Silva, de 50 anos, se preparava para iniciar seu dia de trabalho como pedreiro. Durante uma discussão acalorada, o filho de Marcolino, um jovem de 23 anos, sacou uma arma de fogo e disparou contra o pai.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades. A Polícia esteve no local do crime para coletar detalhes e realizar a perícia.

A família da vítima, abalada com o ocorrido, pede justiça. O suspeito, apesar de ter um histórico criminal recente por roubo, havia sido liberado por falta de provas.

*Informações do G1 Paraíba.