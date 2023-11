Uma operação coordenada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco/MPPB), em conjunto com as polícias Militar (PMPB) e Civil (PCPB) da Paraíba, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (30). A força-tarefa chamada de “Operação Hemera” tem como foco a execução de mandados de busca e apreensão autorizados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, visando desarticular um grupo criminoso envolvido em uma série de delitos.

A operação visa responsabilizar os suspeitos por uma gama de crimes, incluindo estelionato (art. 171, § 2º, I, CP), falsidade ideológica (art. 299, CP), invasão de propriedade (art. 161 do Código Penal), furto de energia (art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013), constituição e integração de organização criminosa (art. 2º, caput da Lei 12.850/13), além de outros crimes conexos.

Investigações apontam que os delitos são perpetrados por um grupo que se disfarça sob a fachada de liderança social, utilizando-se de bandeiras legítimas para estabelecer alianças com facções criminosas. O objetivo é invadir territórios, tanto públicos quanto privados, desalojando moradores e angariando recursos financeiros através de atividades ilícitas, promovendo assim a expansão e fortalecimento de seu domínio territorial.

No total, estão sendo executados seis mandados judiciais de busca e apreensão na cidade de João Pessoa-PB. A operação mobiliza 15 equipes formadas por integrantes do Gaeco, PMPB e PCPB, totalizando aproximadamente 58 agentes de segurança pública empenhados nesta ação de combate ao crime organizado.

Mais informações poderão ser dadas pelos órgãos caso haja necessidade de informar a população sobre a ação conjunta.