Uma tragédia abalou a cidade de Pocinhos nessa quarta-feira (29), quando uma criança de quatro anos, identificada como Maria Eloísa Araújo de Farias, perdeu a vida em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus escolar. Além da vítima fatal, outras três pessoas, duas crianças de 6 e 9 anos, e a tia delas, de 27 anos, ficaram feridas.

O incidente ocorreu no final da tarde, quando a tia das crianças estava buscando-as na escola de motocicleta e estacionou atrás do ônibus escolar da Prefeitura de Pocinhos. Infelizmente, o motorista do ônibus, ao realizar uma manobra, não percebeu a presença das quatro pessoas na motocicleta, resultando no atropelamento.

Maria Eloísa Araújo de Farias chegou ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande sem vida, apresentando traumatismo craniano e perda de massa encefálica. As outras três vítimas foram prontamente atendidas e receberam alta hospitalar após os cuidados necessários.

Diante da tragédia, a Prefeitura de Pocinhos agiu imediatamente, afastando o motorista do ônibus escolar e oferecendo suporte à família da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas. A Polícia Civil está conduzindo uma investigação minuciosa para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Pocinhos lamentou profundamente o ocorrido, assegurando que todas as providências cabíveis serão tomadas. O afastamento do motorista visa garantir a integridade da investigação em curso. A prefeitura se solidarizou com a família da vítima, disponibilizando todo o apoio necessário.

O corpo de Maria Eloísa Araújo de Farias foi encaminhado ao Numol de Campina Grande, onde passará por exames de necropsia. Após os procedimentos legais, está prevista a liberação para o velório e sepultamento.

A Polícia Civil seguirá na investigação do caso.