Corretor de imóveis é preso suspeito de golpe com dinheiro dos aluguéis

Nesta quinta-feira (30), a Polícia Civil de João Pessoa prendeu Caio Carlos da Silva Farias, corretor de imóveis de 30 anos, por suspeita de aplicar golpes em clientes.

Segundo as autoridades, Farias recebia adiantamentos de aluguel de suas vítimas, porém, deixava de repassar os valores aos verdadeiros proprietários dos imóveis. O suspeito enfrenta acusações de estelionato e apropriação indébita.

Farias também é acusado de cobrar valores acima dos acordados pelos proprietários e de oferecer o mesmo imóvel para múltiplas pessoas.

Isso resultava em adiantamentos de pagamento por parte dos incautos clientes, que ao chegarem para ocupar o imóvel, descobriam que este estava indisponível.

O corretor, identificado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba (Creci – PB) como registrado desde fevereiro de 2023, já havia sido detido anteriormente por estelionato em Brasília e no Maranhão.

Segundo relatos das vítimas, Farias não apenas aplicava golpes, mas também ameaçava os clientes e ostentava seu suposto sucesso nas redes sociais, exibindo grandes quantidades de dinheiro em notas de R$ 50 e R$ 100.

O Creci-PB, que recebeu diversas denúncias contra o corretor, iniciou o processo de cancelamento do registro de Farias e encaminhou as informações do inquérito para o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI). O órgão aguarda as investigações avançarem para acelerar o processo de cancelamento da inscrição.

*com informações da TV Cabo Branco