STJ decide manter o padre Egídio na prisão

O ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu, nesta quarta-feira (29), o pedido da defesa do padre Egídio de Carvalho Neto, ex-presidente do Hospital Padre Zé, para revogar sua prisão preventiva ou permitir a transferência para o regime domiciliar.

A denúncia do Ministério Público da Paraíba acusa o padre de se apropriar de R$ 140 milhões do Hospital Padre Zé, uma instituição filantrópica em João Pessoa mantida pelo Instituto São José e que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O afastamento do padre da direção do hospital ocorreu em setembro, quando ele teria desviado verbas para adquirir 29 imóveis de alto padrão em três estados e outros bens de luxo.

O ministro Teodoro Santos, relator do habeas corpus, argumentou que o pedido de soltura não poderia ser analisado pelo STJ sem o exaurimento da instância ordinária, evitando a supressão indevida de instância.

A prisão preventiva foi decretada no último dia 16, visando garantir a ordem pública diante da gravidade dos crimes imputados ao religioso, prevenir riscos de reiteração delitiva e assegurar a instrução do processo, diante de informações sobre possíveis destruições de provas.

*com informações da TV Cabo Branco