A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a “Operação Jammer”, que tem por objetivo desarticular organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e roubo de cargas em diversas cidades do Nordeste, especialmente nos Estados da Paraíba e de Pernambuco.

A ação contou com o apoio da Ficco/PB e também da Polícia Militar e Polícia Civil.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, expedidos pelo juízo da Vara de Entorpecentes de Campina Grande, além do bloqueio de 41 contas bancárias e diversos veículos adquiridos pelos investigados com os lucros obtidos com pela atividade criminosa.

A operação decorre dos desdobramentos de um trabalho anterior, Operação Sol Nascente, que em 2021 desarticulou importante esquema de tráfico interestadual de drogas com diversos Estados do país.

A ação de hoje visa atingir novos criminosos e combater a lavagem de dinheiro e roubo de cargas, este último crime era praticado

para fornecer recursos para a traficância de entorpecentes.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosamente e roubo de cargas, cujas penas, se somadas, passam de vinte anos de prisão.

O nome da operação decorre do equipamento utilizado por assaltantes para bloquear o sinal dos rastreadores veiculares normalmente instalados em caminhões de carga, impedindo sua localização.