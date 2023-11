Motorista morre após capotar carro em rodovia federal na Paraíba

Um motorista morreu na noite da segunda-feira (27) após capotar o carro na BR-101 em Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa.

Amâncio Cavalcante de Queiroz, de 40 anos, perdeu o controle do veículo que dirigia, capotou várias vezes e acabou no canteiro central da rodovia. O motorista não resistiu e morreu no local.

O veículo só foi localizado na manhã de terça-feira (28), após o ocorrido. Amâncio estava sozinho no carro e seguia pela BR-101 no sentido Santa Rita – Natal quando o acidente aconteceu. As causas do capotamento ainda não foram determinadas.

Após a descoberta do acidente, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que Amâncio já havia falecido devido ao impacto.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado para remover o corpo de Amâncio das ferragens.

*Informações do G1 Paraíba.