Criança de oito anos é baleada em tiroteio em Bayeux

Uma criança foi baleada na madrugada desta terça-feira (28) em Bayeux, na Grande João Pessoa, durante uma troca de tiros entre a polícia e criminosos.

Segundo informações da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar da Paraíba, os agentes de segurança foram chamados para intervir em uma disputa entre grupos criminosos pelo controle de pontos de venda de drogas na cidade.

O confronto ocorreu principalmente no bairro São Bento, na Avenida Liberdade e em alguns becos na região conhecida como “Rabo da Besta”.

Durante o tiroteio, a criança foi atingida por um disparo e levada para a UPA de Bayeux, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

A criança passou por procedimentos médicos de emergência e está internada na UTI Pediátrica em estado grave.

Uma arma de fogo foi apreendida no local do incidente. No entanto, a polícia não divulgou se o disparo que atingiu a criança partiu dos criminosos ou dos policiais. Até o momento, nenhuma prisão foi feita em relação ao incidente.

