Bebê é salvo de engasgo por equipe do Samu em João Pessoa

Um bebê de quatro meses foi salvo de um engasgo na noite desta segunda-feira (27), no bairro Cidade Universitária, em João Pessoa. O incidente aconteceu enquanto os pais da criança se deslocavam do bairro de Quadramares para a região sul da capital paraibana.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu a criança. O técnico de enfermagem Rafael Moura realizou a “Manobra de Heimlich” na criança, um procedimento de primeiros socorros que alivia a asfixia por obstrução das vias respiratórias.

“Quando chegamos junto ao carro nos deparamos com a mãe desesperada, com a criança engasgada. Desci da moto, peguei a criancinha da mãe e iniciei a manobra de desengasgo. A criança veio a chorar, o que é um sinal positivo para nós”, relatou o técnico de enfermagem.

Pouco tempo após a manobra inicial, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu chegou ao local. Um médico avaliou a criança e, felizmente, não foram constatadas intercorrências. No entanto, por precaução, os pais optaram por levar o bebê para uma unidade hospitalar particular para realizar exames de imagem.

