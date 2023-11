Corpo de mulher que morreu em shopping de CG será sepultado em Alagoa Nova

Uma tragédia abalou a cidade de Campina Grande nesse domingo, 26, quando Maria do Socorro Silva, de 64 anos, perdeu a vida de maneira chocante ao ser atingida por uma estrutura de vidro que caiu da fachada de um shopping local.

O incidente deixou familiares e amigos de Maria do Socorro em estado de choque. A aposentada, descrita como uma figura querida e maternal por todos que a conheciam, era conhecida por sua generosidade e disposição em ajudar a todos da família.

Heloísa, sobrinha da vítima, estava ao lado de Maria do Socorro no momento do acidente e também sofreu ferimentos. Ela compartilhou o momento angustiante: “Estávamos saindo do shopping quando fomos surpreendidas pelo impacto. Foi um momento de pânico, e a ficha ainda não caiu para ninguém. Minha mãe estava um pouco mais afastada, com meu filho, e graças a Deus, a tragédia não foi ainda maior.”

A estrutura de vidro, que despencou de uma altura de cerca de 15 metros da fachada externa do shopping, causou a morte instantânea de Maria do Socorro. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos no local.

O velório de Maria do Socorro teve início no fim da tarde de hoje, 27, em uma central de velórios na Avenida Juscelino Kubitschek. Posteriormente, o corpo seguirá para a cidade de Alagoa Nova, terra natal da vítima, onde será velado ao longo de toda a noite. O sepultamento está marcado para essa terça-feira, 28, às 8:00 da manhã, no cemitério municipal.

*com informações da Rede Ita