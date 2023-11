Motociclista morre após ser atingido por carro na BR-230

Um acidente de trânsito foi registrado no último fim de semana na BR 230, entre Campina Grande e João Pessoa.

Por volta das 14h30 deste domingo, 26, na entrada do Sítio Jardim Surubim, próximo ao Distrito de Galante, um motociclista, que estaria trafegando na contramão, foi atingido por um carro, resultando em sua morte imediata.

O condutor da motocicleta, que não portava capacete, colidiu frontalmente com um veículo cinza que retornava para João Pessoa. O motorista do automóvel, impossibilitado de desviar a tempo, não conseguiu evitar a colisão.

No impacto, a motocicleta ficou gravemente danificada, e o motociclista sofreu um traumatismo craniano severo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Os ocupantes do carro tiveram ferimentos leves.

*com informações da TV Paraíba