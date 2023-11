Defesa civil realiza inspeção em shopping onde mulher morreu atingida por placa de vidro

Nesta segunda-feira, 27, técnicos da Defesa Civil e bombeiros militares estiveram no shopping onde ocorreu a tragédia no último domingo, 26, realizando uma vistoria para identificar as possíveis causas do desabamento da estrutura de vidro que resultou na morte de Maria do Socorro Silva, de 64 anos.

Durante a inspeção, os especialistas observaram sinais de fadiga na cola que sustentava o vidro.

Um laudo detalhado será elaborado pela Defesa Civil em conjunto com a Polícia Civil, que realizará a perícia no local.

A análise dos especialistas indicará os próximos passos a serem tomados para evitar incidentes semelhantes no futuro.

A equipe técnica, em parceria com a Secretaria de Obras de Campina Grande, buscará viabilizar soluções e apresentá-las ao shopping, envolvendo também profissionais de engenharia do estabelecimento. O objetivo é prevenir futuros acidentes e garantir a segurança dos frequentadores.

Após a vistoria, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros interditaram a entrada afetada, com a intenção de preservar a segurança pública. A fita zebrada permanecerá no local até que se tenha uma resposta conclusiva sobre a segurança da fachada, tanto no lado afetado como em outras áreas que possuem estruturas similares.

*com informações da Rede Ita