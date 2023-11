Corpo de Bombeiros diz que fachada de shopping ficará interditada até saída de laudo

O trágico acidente que resultou na morte de Maria do Socorro Silva, atingida por uma estrutura de vidro que desabou da fachada de um shopping em Campina Grande, chocou familiares e amigos e as autoridades estão em busca de respostas para entender as circunstâncias da fatalidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente após o acidente e prestou os primeiros socorros. Maria do Socorro perdeu muito sangue e não resistiu, vindo a óbito no local.

A capitania informou que, enquanto não houver um laudo de um responsável, provavelmente um engenheiro, a fachada em questão permanecerá interditada.

O shopping emitiu uma nota oficial expressando pesar e luto pela perda de Maria do Socorro. Além disso, informou que o estabelecimento estaria fechado nesta segunda-feira, 27, em respeito à vítima e à família enlutada.

Em uma segunda declaração, o shopping afirmou estar colaborando integralmente com as autoridades nas investigações e disponibilizando todas as informações necessárias.

*com informações da Rede Ita.