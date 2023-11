Acidente: choque de 12 veículos mata pelo menos seis pessoas

Pelo menos seis pessoas morreram em um engavetamento envolvendo quatro carretas e oito veículos leves no início da tarde desta segunda (27) na BR-381 no município de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Uma pessoa foi retirada das ferragens em estado grave. Os bombeiros seguem no local.

O acidente ocorreu no sentido Belo Horizonte na região conhecida como Serra de Igarapé, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. É o mesmo ponto no qual sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de ônibus em agosto deste ano –a diferença é que na ocasião, a batida foi na outra pista, no sentido São Paulo.

A pista em direção a Belo Horizonte permanece totalmente interditada na tarde desta segunda para atuação dos bombeiros, conforme informações da Arteris, concessionária da rodovia.

O congestionamento no local é de cinco quilômetros. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

A concessionária divulgou rota alternativa. Os motoristas devem acessar a cidade de Itatiaiuçu pela MG-431 a partir do quilômetro 536,1 da Fernão Dias e seguir com destino a Itaúna.

A partir do município, pegar a MG-050 até a bifurcação com a BR-262, entrando na via com destino a Betim, também na região metropolitana, retornando, então, à BR-381.

A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente. Equipe de peritos foi enviada ao local para os primeiros levantamentos e coletas de vestígios para subsidiar as investigações.

*LEONARDO AUGUSTO/FOLHAPRESS