Uma mulher foi a óbito neste domingo após ser atingida por um vidro que despencou de um dos andares do Partage Shopping, bairro do Catolé, em Campina Grande.

A vítima fatal é Maria do Socorro Silva (foto), 64 anos, que morava no bairro do Cruzeiro.

Ela estava na calçada do shopping, na saída que leva à rua Otacílio Nepomuceno, na companhia de duas sobrinhas.