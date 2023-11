Suspeitos são presos com armas de fogo em Bayeux e Conde

A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste domingo (26), um suspeito portando uma arma de fogo, no bairro da Imaculada, em Bayeux.

As viaturas da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) estavam reforçando o policiamento preventivo na localidade, quando abordaram dois homens em uma moto e, ao procederem com a busca pessoal, foi encontrada uma pistola com o carona.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.

Conde – Na tarde desse sábado (25), a Polícia também prendeu um homem que portava um revólver calibre 38 na cidade de Conde.

O suspeito foi preso pelos policiais da Força Tática da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), que ao visualizarem o indivíduo procederam com a abordagem e a busca pessoal, encontrando com ele a arma de fogo.