Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas em Mamanguape

Policiais militares da Força Tática da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), prenderam, na noite desse sábado (25), dois suspeitos por tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em Mamanguape.

A prisão foi registrada quando a viatura estava em rondas em uma localidade conhecida pela PM como ponto de tráfico de drogas e, ao perceberem a equipe policial, os suspeitos tentaram se desfazer das drogas, mas não tiveram êxito e foram presos em flagrante.

Com os homens foram encontrados quatro tabletes e 21 porções de drogas, além de balança de precisão, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.

O material e os suspeitos foram apresentados na Delegacia de Mamanguape.