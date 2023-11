Polícia prende grupo que planejava ataque a tiros em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, nessa sexta-feira (24), seis suspeitos de planejar um ataque a tiros contra um grupo rival, em João Pessoa.

Eles estavam em um carro preto e, no veículo, foram apreendidos quatro revólveres, dois explosivos e munições.

Policiais da Força Tática do 1º BPM realizavam rondas no bairro do Varadouro quando se depararam com os suspeitos. Eles ainda tentaram fugir da abordagem, mas não obtiveram êxito.

O Esquadrão Antibombas do Grupamento de Ações Táticas Especiais (Gate) esteve no local da prisão e desarmou os artefatos explosivos.

Os presos foram levados para a Central de Polícia da Capital.