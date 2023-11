Mulher é condenada a 67 anos de prisão por ter matado companheira

Marilene da Silva Ramos foi condenada a uma pena total de 67 anos, 2 meses e 20 dias de prisão pelo assassinato de sua companheira, Gillimara Santos da Costa, ocorrido em março de 2021, no bairro de Gramame, em João Pessoa.

O veredicto foi proferido após mais de 8 horas de intensas deliberações no júri popular, que aconteceu na quinta-feira (23) na 1° do Tribunal do Júri da capital.

O crime chocou a comunidade, pois Marilene confessou ter perpetrado o feminicídio, desferindo 95 golpes de faca contra Gillimara. O relacionamento das duas durou cerca de 5 anos até o episódio que resultou na morte da vítima.

Além do crime principal, Marilene também foi considerada culpada por duas tentativas de homicídio qualificado contra a mãe e o sobrinho de Gillimara.

O júri popular deliberou sobre outros agravantes, incluindo motivo fútil, emprego de veneno, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, o que acrescentou gravidade à sentença.

*com informações da TV Cabo Branco