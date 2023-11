O júri popular do empresário Ruan Ferreira de Oliveira, acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques, em 11 de setembro de 2021, em João Pessoa, foi adiado nesta sexta-feira (24) após a defesa apresentar um atestado médico por pedra no rim e infecção urinária.

O empresário, também conhecido como Ruan Macário, dirigia a 163 km/h quando ultrapassou o sinal vermelho e provocou o acidente. O pedido de prisão preventiva foi emitido no dia seguinte ao crime, mas ele ficou foragido até se entregar às autoridades após 10 meses.

Ruan é réu por homicídio qualificado com dolo eventual e está preso no Presídio de Catolé do Rocha desde 29 de julho de 2022.

O júri popular, marcado inicialmente para o dia 14 de setembro, foi adiado para 18 de dezembro após a defesa apresentar um atestado médico.

A juíza havia permitido que o interrogatório fosse realizado de forma virtual. Ruan Macário participaria do julgamento por videoconferência a pedido da defesa, que alegou riscos à vida do cliente.

A defesa de Ruan Macário afirmou que se manifestará apenas nos autos do processo e durante a sessão plenária do Tribunal do Júri.

*Informações do G1 Paraíba.