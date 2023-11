Uma operação policial executou nesta quinta-feira (23) 15 mandados de busca domiciliar na região do Brejo paraibano. A ação tinha como alvo localizar e capturar membros de grupos criminosos suspeitos de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.

A operação contou com a participação de 120 profissionais de segurança, incluindo agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que utilizaram aproximadamente 40 viaturas. Os mandados, expedidos pela Comarca de Guarabira, foram cumpridos principalmente nos municípios de Araçagi e Alagoinha.

Durante a ação, foram apreendidos diversos itens, incluindo armas de fogo, veículos roubados e uma quantia significativa em dinheiro.

Entre os detidos, estava um homem procurado por homicídio. Ele havia tentado simular o suicídio do proprietário do sítio onde trabalhava, mas acabou sendo apontado como possível autor do incidente, que passou a ser investigado como um caso de homicídio.

Outra prisão confirmada foi a de um indivíduo que alugava suas armas para que terceiros as utilizassem em atividades criminosas. O número total de presos ainda não foi divulgado.

*Informações do G1 Paraíba.