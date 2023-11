Foragido da Justiça por homicídio é preso pela PRF na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no decorrer de fiscalizações realizadas na noite dessa quarta-feira (22), no Agreste paraibano, um homem com mandado de prisão expedido ao seu desfavor pelo crime de homicídio.

Equipe da PRF realizava fiscalização no município de Pocinhos/PB, na BR-230, próximo à Unidade Operacional da PRF do município, quando visualizou e abordou um caminhão a fim de realizar uma fiscalização de rotina.

Durante os procedimentos de identificação veicular e do condutor, foi verificada a existência de um mandado de prisão ao seu desfavor pelo crime de homicídio. Ele é acusado de ter tirado a vida de outra pessoa a facadas em um bar, no município de Manaus/AM, em maio de 2014.

Diante do registro, o indivíduo foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Esperança/PB, onde ficará à disposição das autoridades cabíveis para cumprimento da pena imposta.