Uma carga de anabolizantes foi apreendida nesta quarta-feira (22), pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil, no bairro do Bessa, em João Pessoa. A carga, composta por 250 caixas do produto, foi enviada de São Paulo e destinada a uma residência na capital paraibana.

O serviço de inteligência da Polícia Civil identificou a remessa e conseguiu interceptar os anabolizantes ainda na base de entrega dos Correios em João Pessoa. A ação resultou na apreensão do material ilícito antes que chegasse ao destinatário.

O indivíduo que iria receber a carga foi identificado e deve ser intimado para prestar esclarecimentos às autoridades. O suspeito pode responder por crimes de tráfico e contra a saúde pública, uma vez que a venda de anabolizantes sem prescrição médica é ilegal.

*Informações do G1 Paraíba.