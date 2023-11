A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) a Operação Lioz, com o objetivo de combater a extração ilegal de minérios no município de Várzea, na Paraíba.

A 14ª Vara Federal de Patos cumpriu três mandados de busca e apreensão nas instalações de uma empresa de mineração, de propriedade de um cidadão português.

A empresa é suspeita de realizar a extração e o beneficiamento ilícitos de calcário no município do Sertão paraibano, sem a devida autorização dos órgãos estatais.

Essa atividade resultou na usurpação de matéria-prima pertencente à União e causou impacto ambiental.

Segundo a Agência Nacional de Mineração, a empresa extraiu mais de 50 toneladas do minério sem a devida permissão.

A Justiça Federal determinou a quebra do sigilo telemático do investigado, além do bloqueio de valores e sequestro de bens, com o objetivo de compensar o prejuízo causado aos cofres públicos e ao meio ambiente.

*Informações do G1 Paraíba.