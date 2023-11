Homens armados assaltam joalheria em São José de Piranhas

Uma joalheria foi alvo de um assalto na tarde desta terça-feira (22) em São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba. Um grupo de criminosos armados invadiu o estabelecimento e levou diversas peças.

As câmeras de segurança do local capturaram a ação dos assaltantes. As imagens mostram os criminosos anunciando o assalto do lado de fora do estabelecimento, com armas em punho. Os presentes na loja se deitaram no chão.

Um dos assaltantes, vestindo boné preto e máscara branca, entra armado. Logo após, um segundo homem, de camisa preta e boné azul, se dirige ao balcão.

Ele recolhe itens da gaveta e os coloca em uma mochila. Um terceiro homem é visto ao fundo, roubando itens de uma prateleira na entrada da loja. As vítimas foram revistadas e tiveram pertences pessoais roubados.

De acordo com a Polícia Militar, cinco suspeitos estavam envolvidos no assalto, embora as imagens mostrem apenas três. Os criminosos fugiram em um carro branco, levando relógios e joias em ouro.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado. As investigações continuam em andamento.

*Informações do Bom Dia Paraíba.