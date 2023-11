Extração ilegal de 50 toneladas de minério foi o foco de operação da PF

A Polícia Federal, com apoio da Agência Nacional de Mineração – ANM, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Lioz, com o objetivo de combater a extração ilegal de minérios, o crime de usurpação de matérias-primas da União, uso de documentos falsos e crimes ambientais praticados no município de Várzea/PB.

]Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª Vara Federal de Patos/PB, tendo como alvos as sedes de empresa de mineração pertencente a um cidadão português que, segundo a informações colhidas na investigação, realizava extração e beneficiamento ilícitos de calcário naquele município do Sertão do estado.

Conforme apurado, a empresa investigada realizava extração de calcário sem autorização dos órgãos estatais, usurpando matéria-prima de propriedade da União e causando enorme impacto ambiental, tendo em vista que – segundo a Agência Nacional de Mineração – foram extraídas mais de 50 toneladas do minério, os quais estão avaliados em aproximadamente 750 mil reais.

O Juízo Federal também determinou a quebra do sigilo telemático do investigado, bem como o bloqueio de valores e sequestro de bens com a finalidade de recompor o prejuízo causado ao cofres públicos e também o dano ao meio ambiente.

A pedra Lioz, que dá nome à operação, é um tipo de calcário valioso encontrado somente em Portugal, utilizado especialmente para construção de monumentos, palácios e mosteiros daquele país.