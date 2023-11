Germana Lopes, mãe da jovem paraibana Bruna Lopes da Silva Araújo, assassinada no Rio de Janeiro, fez um apelo em vídeo nesta terça-feira (21) pedindo auxílio para o translado do corpo de sua filha de volta para Boa Vista, na Paraíba.

A família, sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, busca apoio para realizar o desejo de Germana: “Trazer minha filha de volta para casa”.

Bruna, de 24 anos, foi brutalmente assassinada a facadas no último domingo (19). O crime ocorreu na comunidade de Vila do João, localizada no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Civil suspeita que o autor do crime seja o companheiro de Bruna, cuja identidade não foi revelada.

A investigação aponta que o casal estava em uma festa quando foi iniciada uma discussão que culminou no ato de extrema violência. O suspeito teria desferido oito facadas na jovem, caracterizando o crime como um possível caso de feminicídio.

Bruna deixa três filhos, que agora estão sob os cuidados da tia, irmã da vítima, que também reside na capital fluminense.

*Informações do G1 Paraíba.